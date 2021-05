Silvano Nestola: l’ex carabiniere ucciso da un uomo incappucciato a Copertino (Di martedì 4 maggio 2021) Silvano Nestola, ex maresciallo dei carabinieri da poco a riposo, è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco a Copertino in provincia di Lecce. Il militare di 46 anni, di Copertino, era stato in servizio al comando provinciale di Lecce fino allo scorso settembre. Poi l’Arma l’ha collocato a riposo perché riformato. L’uomo è stato ucciso in contrada Tarantino in circostanze al momento sconosciute. Sul posto è intervenuto il 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Tenenza di Copertino e del Ros di Lecce. Secondo le testimonianze ad agire un uomo incappucciato e con il volto coperto. Numerosi i colpi di pistola esplosi contro il sottufficiale nel momento esatto in cui è uscito dall’abitazione della sorella, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021), ex maresciallo dei carabinieri da poco a riposo, è statocon colpi d’arma da fuoco ain provincia di Lecce. Il militare di 46 anni, di, era stato in servizio al comando provinciale di Lecce fino allo scorso settembre. Poi l’Arma l’ha collocato a riposo perché riformato. L’è statoin contrada Tarantino in circostanze al momento sconosciute. Sul posto è intervenuto il 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Tenenza die del Ros di Lecce. Secondo le testimonianze ad agire une con il volto coperto. Numerosi i colpi di pistola esplosi contro il sottufficiale nel momento esatto in cui è uscito dall’abitazione della sorella, ...

