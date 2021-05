Servizio Report su Renzi, per Salvini è una “polemica inesistente”. Ecco perché (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – “polemica inesistente, normale per i politici incontrare uomini dei Servizi”: così Matteo Salvini minimizza rispetto al discusso e discutibile Servizio di Report su un incontro tra Matteo Renzi e un membro dell’intelligence. “Quando li ho incontrati, e li reincontrerò, parlo di sicurezza nazionale, non di politica o partiti. Mi sembra che la polemica sia sostanzialmente inesistente”. Molto rumore per nulla, dunque, per il leader della Lega, interpellato a margine di una conferenza stampa alla Camera, a proposito del Servizio andato in onda ieri su Rai3 (qui il video). Salvini: “Normale incontrare uomini dei Servizi dove si vuole, pure in autogrill” “Non ho visto il Servizio di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – “, normale per i politici incontrare uomini dei Servizi”: così Matteominimizza rispetto al discusso e discutibiledisu un incontro tra Matteoe un membro dell’intelligence. “Quando li ho incontrati, e li reincontrerò, parlo di sicurezza nazionale, non di politica o partiti. Mi sembra che lasia sostanzialmente”. Molto rumore per nulla, dunque, per il leader della Lega, interpellato a margine di una conferenza stampa alla Camera, a proposito delandato in onda ieri su Rai3 (qui il video).: “Normale incontrare uomini dei Servizi dove si vuole, pure in autogrill” “Non ho visto ildi ...

