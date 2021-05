“Se ammazzi Barbara d’Urso…”, rime choc di Fedez: Carmelita interviene (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez è ancora al centro dell’attenzione. Questa volta si è parlato di lui nel corso dell’ultimo appuntamento di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso, infatti, ha commentato un testo di una canzone del rapper che parlava proprio di lei. Barbara d’Urso commenta le frasi di Fedez: quelle rime choc La canzone in questione si chiama “Blasfemia” e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 maggio 2021)è ancora al centro dell’attenzione. Questa volta si è parlato di lui nel corso dell’ultimo appuntamento di Pomeriggio 5.d’Urso, infatti, ha commentato un testo di una canzone del rapper che parlava proprio di lei.d’Urso commenta le frasi di: quelleLa canzone in questione si chiama “Blasfemia” e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Se ammazzi Barbara d’Urso…”, rime choc di Fedez: Carmelita interviene - annaros70527446 : te la do tutta se ammazzi Barbara D‘Urso / perché io non posso ancora concedermi questo lusso». «Cugino, / anche se… - annaros70527446 : / te la do tutta se ammazzi Barbara D‘Urso / perché io non posso ancora concedermi questo lusso». «Cugino, / anche… - tonygelato1 : @carmelitadurso Cara Barbara Leggi il Testo del pezzo di Fedez.e fatti un'Idea del Personaggio! Sì, Fedez, perché n… -