Salvini: Il metodo Lega è la concretezza (Di martedì 4 maggio 2021) – “Il “metodo Salvini”? È la concretezza. Stanotte ad esempio sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà, sul riconoscimento ufficiale (dopo dieci anni di attesa) della Lingua italiana dei Segni, sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco. Questo è il “metodo Salvini”: leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli italiani!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in un comunicato. Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) – “Il “”? È la. Stanotte ad esempio sono state approvate in Commissione al Senato le proposte dellasui soldi per i genitori separati in difficoltà, sul riconoscimento ufficiale (dopo dieci anni di attesa) della Lingua italiana dei Segni, sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco. Questo è il “”: leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli italiani!”. Lo dice il leader dellaMatteoin un comunicato.

matteosalvinimi : “Il “metodo Salvini” contestato dal PD? È la concretezza. Stanotte ad esempio approvate in Commissione al Senato le… - MediasetTgcom24 : Letta incontra Draghi: 'Metodo Salvini non va bene, serve rispetto' #enricoletta - skyqueen1991 : RT @LucillaMasini: 'Caro Letta, il mio metodo è la concretezza' ha detto Salvini, quel politico di sinistra biondo che ha abbassato le acci… - EsaLamorte : RT @Noiconsalvini: Letta, evidentemente ossessionato, mi attacca ancora oggi denunciando il 'Metodo Salvini'. Il “metodo Salvini”? È la con… - Domenic20508867 : RT @matteosalvinimi: “Il “metodo Salvini” contestato dal PD? È la concretezza. Stanotte ad esempio approvate in Commissione al Senato le pr… -