Rosalinda Cannavò contro gli hater: “Ho chili in più di felicità” (Di martedì 4 maggio 2021) Rosalinda Cannavò risponde agli hater: “Ho chili in più di felicità e amore per me stessa” “Gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto sono più di un solo corpo”. E poi sottolinea: “Ho chili in più di felicità e amore per me stessa”. E’ una ragazza cambiata Rosalinda Cannavò da quando ha fatto l’esperienza al Grande Fratello Vip, riuscendo ad acquisire più consapevolezza di sé. Lo dimostra anche nel modo di reagire alle critiche che le vengono fatte sui social. Così su Instagram è tornata a parlare del rapporto col suo corpo. L’attrice siciliana, che ha trovato l’amore fidanzandosi con Andrea Zenga, anche lui nell’edizione numero 5 del GF Vip, anche nella casa più spiata d’Italia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021)risponde agli: “Hoin più die amore per me stessa” “Gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto sono più di un solo corpo”. E poi sottolinea: “Hoin più die amore per me stessa”. E’ una ragazza cambiatada quando ha fatto l’esperienza al Grande Fratello Vip, riuscendo ad acquisire più consapevolezza di sé. Lo dimostra anche nel modo di reagire alle critiche che le vengono fatte sui social. Così su Instagram è tornata a parlare del rapporto col suo corpo. L’attrice siciliana, che ha trovato l’amore fidanzandosi con Andrea Zenga, anche lui nell’edizione numero 5 del GF Vip, anche nella casa più spiata d’Italia ...

