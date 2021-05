Roma, la truffa dei falsi biglietti per le partite di Uefa: oscurati due siti trappola (Di martedì 4 maggio 2021) I prezzi dei biglietti, sui due siti www.viagogo.it e www.ticombo.it sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico - finanziaria del Gico di Roma , oscillavano dai 196 euro per un posto ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) I prezzi dei, sui duewww.viagogo.it e www.ticombo.it sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico - finanziaria del Gico di, oscillavano dai 196 euro per un posto ...

Torrechannelit : Roma – Scoperta truffa nella vendita di biglietti “inesistenti” per le partite degli europei di calcio “UEFA Euro 2… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, la truffa dei falsi biglietti per le partite di Uefa: oscurati due siti trappola - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roma, la truffa dei falsi biglietti per le partite di Uefa: oscurati due siti trappola - CamyGaly : RT @leggoit: Roma, la truffa dei falsi biglietti per le partite di Uefa: oscurati due siti trappola - leggoit : Roma, la truffa dei falsi biglietti per le partite di Uefa: oscurati due siti trappola -