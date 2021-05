Roma, iniziata l’operazione di bonifica in un autodemolitore abusivo sulla Togliatti (Di martedì 4 maggio 2021) E’ iniziata l’operazione di bonifica in un autodeomolitore abusivo in via Palmiro Togliatti; quest’ultimo era stato messo sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel lontano 2019 per reati ambientali e urbanistici. Dopo aver riaperto le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma – è proseguita l’attività di controllo da parte delle pattuglie del V Gruppo Casilino sulla Togliatti. Tali indagini hanno portato, questa mattina, all’avvio degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti e di demolizione dei manufatti siti nell’area, il tutto a spese del responsabile. Le operazioni proseguiranno i prossimi giorni e saranno monitorate dagli agenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) E’diin un autodeomolitorein via Palmiro; quest’ultimo era stato messo sotto sequestro dalla Polizia Locale diCapitale nel lontano 2019 per reati ambientali e urbanistici. Dopo aver riaperto le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di– è proseguita l’attività di controllo da parte delle pattuglie del V Gruppo Casilino. Tali indagini hanno portato, questa mattina, all’avvio degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti e di demolizione dei manufatti siti nell’area, il tutto a spese del responsabile. Le operazioni proseguiranno i prossimi giorni e saranno monitorate dagli agenti. su Il Corriere della Città.

