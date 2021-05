Ricattava i commercianti | maresciallo della Gdf arrestato a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 maggio 2021) Per non esporsi in prima persona si avvaleva di un complice attraverso il quale minacciava alcuni contribuenti di controlli fiscali da cui sarebbe potuta scaturire la chiusura o la sospensione delle loro attività commerciali: figura anche unGuardia di Finanza tra le due persone arrestate dai finanzieriSezione Anticorruzione del nucleo di polizia economico-finanziaria di, specializzata in investigazioni su reati contro la Pubblica Amministrazione, al termine di indagini coordinate dalla ProcuraRepubblica diNord. I due arrestati sono rispettivamente residenti a Caserta e Casoria ma ilprestava servizio nel capoluogo partenopeo. Le minacce erano finalizzate a costringere gli imprenditori a dare o promettere ...