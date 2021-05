Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner col secondo turno a Madrid? Montepremi e cifre (Di martedì 4 maggio 2021) Jannik Sinner si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Guido Pella per 6-2 4-4(ritiro) e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. L’altoatesino ha dominato il primo set, poi nella seconda frazione è andato in scena un testa a testa fino all’interruzione anticipata dovuta al ritiro del sudamericano per un problema all’inguine. Il 19enne tornerà in campo domani (mercoledì 5 maggio) per affrontare il vincente della contesa tra l’australiano Popyrin e il tedesco Struff. In palio l’ottavo di finale probabilmente contro Rafael Nadal, il quale incrocerà il connazionale Alcaraz. L’attuale numero 18 al mondo ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo prestigioso torneo che precede gli ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021)si è qualificato aldel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Guido Pella per 6-2 4-4(ritiro) e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. L’altoatesino ha dominato il primo set, poi nella seconda frazione è andato in scena un testa a testa fino all’interruzione anticipata dovuta al ritiro del sudamericano per un problema all’inguine. Il 19enne tornerà in campo domani (mercoledì 5 maggio) per affrontare il vincente della contesa tra l’australiano Popyrin e il tedesco Struff. In palio l’ottavo di finale probabilmente contro Rafael Nadal, il quale incrocerà il connazionale Alcaraz. L’attuale numero 18 al mondo ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo prestigioso torneo che precede gli ...

