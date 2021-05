Partorisce a sorpresa mentre è in aereo in mezzo al Pacifico | l’applauso virale dei passeggeri

(Di martedì 4 maggio 2021) Il piccolo Raymond è nato in modo inusuale, durante un volo di linea Delta Airlines che stava trasportando sua madre, incinta di sette mesi, da Salt Lake City alle Hawaii il 28 aprile scorso. Le doglie sono arrivate prematuramente e nel momento meno adatto per Lavinia “Lavi” Mounga: è successo propriol’era a metà del percorso, inal, per cui non c’erano modo né il tempo di effettuare un atterraggio d’emergenza. Secondo quanto riporta la Cnn, la donna non sapeva di essere incinta. Per fortuna, a bordo del volo c’erano passeggere altamente specializzate e pronte ad affrontare la situazione. A farsi avanti, quando il comandante ha chiesto se ci fossero medici a bordo, è stata la dottoressa Dale Glenn, che lavora al Hawaii Pacific Health, insieme a tre infermiere del reparto neonatale ...

