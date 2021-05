Paola Michelini | «Io e Giulia un viaggio intrapreso insieme» INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di martedì 4 maggio 2021) Quanto conta alzare la voce oggi dinanzi alle crepe di una società che fatica a rimarginarle? Se ne parla e se ne discute da decenni. Ma dovevano riempirsi le pagine delle testate giornalistiche, i talk show televisivi per avere una degna attenzione. E purtroppo abbiamo aspettato troppo tempo, tutti noi, per alzare la voce contro chi fa della violenza fisica, psicologica, morale una sua espressione e arriva, a volte, a un delitto vero e proprio. Con la rappresentazione teatrale Alza la voce – uno spettacolo prodotto da TSA e Stefano Francioni Produzioni – nata dalla penna die dal regista Paolo Civati, si riflettere sugli stereotipi legati al genere femminile, attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza. Alza la voce prende spunto da un fatto realmente accaduto, un orso chiuso da anni all’interno di una teca in un centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Paola Michelini

Yahoo Finanza

... Nicole Grimaudo, Caterina Guzzanti con Elio, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Valentina Lodovini, Chiara Martegiani con il cane Ann, Giuliae Cosimo,Minaccioni, Giampaolo Morelli ...L'AQUILA - Il Teatro Stabile d'Abruzzo riapre il teatro al pubblico e debutta in Prima Nazionale con lo spettacolo "Alza la voce" con Giuliaper la regia di Paolo Civati . Giovedì 6 maggio 2021 alle ore 20 si va in scena nel Ridotto del Teatro Comunale di L'Aquila con repliche nei giorni successivi. Un evento atteso e ...Commosso addio questa mattina nella chiesa parrocchiale di S.Francesco di Paola per Guido Pallozzi, 96 anni, uno degli ultimi patrioti viventi della Brigata Maiella. Pallozzi è morto lunedi ...Ha la stessa bellezza semplice ma irresistibile di sua sorella Giulia e la stessa naturalezza nel recitare, per questo Paola Michelini riesce ad adattarsi con facilità sia ai ruoli drammatici sia a qu ...