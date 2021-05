Mutui agevolati giovani: zero anticipo e imposte, garanzia statale al 100% (Di martedì 4 maggio 2021) Una speranza in più per i giovani di poter acquistare casa con i Mutui agevolati giovani. Almeno è questa l’intenzione del governo Draghi con il Pnrr e con il prossimo Decreto Sostegni bis. In ballo c’è il dare la possibilità ai giovani under 36 di poter comprare la prima casa approfittando dell’abolizione delle imposte di registro e catastali, del zero anticipo e della garanzia statale al 100%, anzichè l’attuale 50%. Nella bozza del testo del Dl Sostegni bis, all’articolo 16 è stato introdotto appunto un abbozzo di norma secondo cui viene data priorità di accesso al Fondo prima casa ai giovani che ancora non hanno compiuto 36 anni di età. Questo però con un limite di tempo: fino al 31 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 maggio 2021) Una speranza in più per idi poter acquistare casa con i. Almeno è questa l’intenzione del governo Draghi con il Pnrr e con il prossimo Decreto Sostegni bis. In ballo c’è il dare la possibilità aiunder 36 di poter comprare la prima casa approfittando dell’abolizione delledi registro e catastali, dele dellaal, anzichè l’attuale 50%. Nella bozza del testo del Dl Sostegni bis, all’articolo 16 è stato introdotto appunto un abbozzo di norma secondo cui viene data priorità di accesso al Fondo prima casa aiche ancora non hanno compiuto 36 anni di età. Questo però con un limite di tempo: fino al 31 ...

