Moser all’Isola, Cecilia contravviene alle regole: “Amore, ha vinto l’Inter” (Di martedì 4 maggio 2021) La fidanzata del concorrente del programma di Canale 5 ha annunciato la vittoria dello scudetto in diretta tv Leggi su golssip (Di martedì 4 maggio 2021) La fidanzata del concorrente del programma di Canale 5 ha annunciato la vittoria dello scudetto in diretta tv

zazoomblog : Moser all’Isola Cecilia contravviene alle regole: “Amore ha vinto l’Inter” - #Moser #all’Isola #Cecilia - Feffe1992 : Ma solo io ho sentito il madonnone di Ignazio Moser?!? Quì all'Isola non squalificano #Isola #Faribona #TeamSalemi… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, Moser all'Isola dei famosi e lei beccata con un altro uomo: un nome clamoroso - belcaratteree : @GSPPCONVOI Pier tradisce Giulia con la chechu e Giulia andrà all isola con Moser e amir fa da testimone a tutto ciò - SaraTomei : Un minuto di silenzio per Ignazio moser che andando all’isola si è perso la festa scudetto dell’Inter AHAHAHAHA… -