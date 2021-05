TV7Benevento : Monza: uomo asserragliato in casa armato, esplosi colpi, sul posto carabinieri e vigili... - Giorno_Monza : Paura a Nova Milanese: uomo spara tre colpi di pistola, poi si barrica in casa - qn_giorno : #NovaMilanese Paura nel monzese: uomo spara tre colpi di pistola, poi si barrica in casa. - PaoloCubico : RT @iltornante: TCR ITALY | Tavano è l’uomo della pioggia. Brigliadori e Ceccon sul podio di Monza - iltornante : TCR ITALY | Tavano è l’uomo della pioggia. Brigliadori e Ceccon sul podio di Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Monza uomo

Tensione a Nova Milanese, in provincia di, dove unarmato sulla cinquantina, secondo le prime informazioni, è asserragliato in casa dal mattino di martedì. Secondo quanto riferito, il cittadino brianzolo ha problemi psichiatrici, è ...La parabola delè tutta lì, al minuto 41. È in quella punizione di Barberis che cantava fino a spegnersi sotto l'incrocio dove neanche l'ragno sarebbe potuto arrivare. E così il sogno continua, seppur l'...Milano, 4 mag. (Adnkronos) - A Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, un uomo armato è barricato in casa da questa mattina, dopo una lite con la moglie. Al momento sarebbe solo, ma avrebbe ...L’Empoli ha battuto il Cosenza per 4-0 e ha conquistato la serie A con due giornate di anticipo. Per i calabresi la netta sconfitta con la capolista non smuove più di tanto la zona retrocessione della ...