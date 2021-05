Modugno | limite di stoccaggio superato di migliaia di tonnellate | sequestrato impianto rifiuti Noe dei carabinieri

Telebari : Modugno, 20mila tonnellate di rifiuti oltre il limite di stoccaggio previsto: l’impianto finisce sotto sequestro -… -

I carabinieri del Noe hanno sequestrato l'impianto della società Recuperi Pugliesi di Modugno (alle porte di Bari), che si occupa del recupero dei rifiuti urbani, pericolosi e non, provenienti dalla raccolta differenziata. Il provvedimento cautelare è stato eseguito perché sarebbe stato superato il limite di stoccaggio previsto di 20mila tonnellate di rifiuti. È continua l'azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti.