Manchester City da record: prima squadra a vincere ogni partita dei turni andata e ritorno (Di martedì 4 maggio 2021) Il Manchester City ha sconfitto il Paris Saint-Germain per 2-0, al termine dell’incontro valevole per il ritorno delle semifinali della Champions League 2020/2021. Forti dell’1-2 dell’andata in Francia, i Citizens guidati da Pep Guardiola hanno centrato l’obiettivo qualificazione in finale, mancato durante le annate precedenti. Reti decisive del solito Mahrez, esterno d’attacco algerino ex Leicester, caratterizzato da una classe strepitosa e da un mancino d’oro, elegante e decisivo. Nulla da fare per Neymar e compagni, inconcludenti in fase offensiva e troppo fragili difensivamente. Il club di Manchester ha fatto registrare peraltro un record dall’elevatissimo e prezioso valore specifico; gli inglesi rappresentano l’unico club della storia della massima competizione europea ad aver ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Ilha sconfitto il Paris Saint-Germain per 2-0, al termine dell’incontro valevole per ildelle semifinali della Champions League 2020/2021. Forti dell’1-2 dell’in Francia, i Citizens guidati da Pep Guardiola hanno centrato l’obiettivo qualificazione in finale, mancato durante le annate precedenti. Reti decisive del solito Mahrez, esterno d’attacco algerino ex Leicester, caratterizzato da una classe strepitosa e da un mancino d’oro, elegante e decisivo. Nulla da fare per Neymar e compagni, inconcludenti in fase offensiva e troppo fragili difensivamente. Il club diha fatto registrare peraltro undall’elevatissimo e prezioso valore specifico; gli inglesi rappresentano l’unico club della storia della massima competizione europea ad aver ...

