"Li chiamo infami ". Ecco perché Fedez deve vergognarsi

SCorallini : Siamo ancora al punto in cui, questi bastardi infami di quella squadra che io chiamo “l’altra squadra di Torino” po… - VladFra13 : @BarbaraStokazzo @rosmusTex @repubblica Qui l’unica idiota sei tu e l’altro compagno di merende. Tra porto ed aer… - santapazienza99 : @Gianmar26145917 Si chiamo collaborazionisti , gli infami insomma . Ecco ! -

Ultime Notizie dalla rete : chiamo infami

il Giornale

salito sul palco per attaccare , per fare un sermone, per usare uno spazio del servizio pubblico (pagato dai contribuenti) per fare propaganda politica senza contraddittorio. Al di là della polemica ...In una telefonata registrata disse a un conduttore di Buenos Aires: "Ti vengo a cercare, e non sarà per parlare, la tua campagna denigratoria è da". Un tassista lo insultò: "Mi chiamò ...Il rapper ha interrotto il lockdown della retorica insegnandoci nel weekend i valori in cui (a suo dire) dobbiamo credere. Ma ha dimenticato gli insulti (vergognosi) a chi difende la sua libertà. Cosa ...Il grande Sly (Milieu) di Diego Gabutti celebra Sylvester Stallone: il sindacalista, il pugile, il mercenario, l’evaso, il portiere antinazista, il giustiziere, l’anziano malato di cancro, l’eroe ...