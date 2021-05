L’ex Roma e Fiorentina Gerson ad un passo dal Barcellona: tutti i dettagli (Di martedì 4 maggio 2021) Il Barcellona ha trovato l’accordo con la Fluminense per L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina Gerson. I dettagli della trattativa Secondo quanto riportato dal media spagnolo El Chiringuito il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con la Fluminense per portare in Catalogna L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina Gerson. La società del presidente Laporta verserà nelle casse dei brasiliani 25 milioni di euro per portare il brasiliano al Barcellona., un colpo decisamente a sorpresa per rinforzare l’organico a disposizione di Rambo Koeman nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Ilha trovato l’accordo con la Fluminense percentrocampista di. Idella trattativa Secondo quanto riportato dal media spagnolo El Chiringuito ilavrebbe trovato l’accordo con la Fluminense per portare in Catalognacentrocampista di. La società del presidente Laporta verserà nelle casse dei brasiliani 25 milioni di euro per portare il brasiliano al., un colpo decisamente a sorpresa per rinforzare l’organico a disposizione di Rambo Koeman nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

