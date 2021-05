Leonardo Pieraccioni ricorda Luana d'Orazio: aveva recitato con lui (Di martedì 4 maggio 2021) ?È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell’incidente. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia”. Sono le parole con cui Leonardo Pieraccioni ha ricordato Luana D’Orazio, la ragazza di soli 22 anni morta ieri in un incidente sul lavoro a Montemurlo, in provincia di Prato. La giovane mamma di un bambino di cinque anni nel 2018 aveva recitato come comparsa nel film del regista e attore toscano “Se son rose”. Luana aveva anche pubblicato uno scatto su Instagram, relativo al periodo di registrazione del film, in cui compariva proprio accanto all’attore toscano, a Claudia Pandolfi e ad Eleonora Miele. “Si l’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. C’erano tanti ragazzi, me la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) ?È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell’incidente. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia”. Sono le parole con cuihatoD’, la ragazza di soli 22 anni morta ieri in un incidente sul lavoro a Montemurlo, in provincia di Prato. La giovane mamma di un bambino di cinque anni nel 2018come comparsa nel film del regista e attore toscano “Se son rose”.anche pubblicato uno scatto su Instagram, relativo al periodo di registrazione del film, in cui compariva proprio accanto all’attore toscano, a Claudia Pandolfi e ad Eleonora Miele. “Si l’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. C’erano tanti ragazzi, me la ...

