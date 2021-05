LARIN | UN TALENTO D’OLTREOCEANO CHE FA SOGNARE IL BESIKTAS

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Nella giornata di sabato il, sempre più primo in classifica in Turchia, ha stravinto contro il neopromosso Hatayspor con un netto 7-0. Ad aprire le marcature è un’autorete, poi si scatena, che segna addirittura quattro reti. A chiudere il cerchio ci pensano Nkoudou e Yilmaz, che chiudono la gara con un parziale enorme. Grazie a questa vittoria ilvola a quota 81, a +5 dal Fenerbahce secondo con tre partite ancora da giocare. Manca solo l’aritmetica per il titolo numero 16 della storia dei bianconeri, meglio di loro soltanto i concittadini del Fenerbahce (19) e del Galatasaray (22). Cylenasce a Brampton, Canada, il 17 aprile del 1995, è un attaccante in forza al. Il suo piede preferito è il destro, ama ricoprire la posizione di ala sinistra per rientrare e ...