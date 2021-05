Jose Mourinho è il nuovo allenatore della Roma

OfficialASRoma : ?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squa… - angelomangiante : Comincia una nuova era. Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma per i prossimi tre anni!!!!!! @SkySport #ASRoma - UEFAcom_it : ?? UFFICIALE ?? ???? José #Mourinho sarà l'allenatore della #Roma dal 2021/22 #UEL | @OfficialASRoma - bilgekaangurbuz : RT @OfficialASRoma: ?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra… - huntercl1 : RT @OfficialASRoma: ?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Jose Mourinho

L'A. S. Roma S.p. A. comunica che Josésarà il nuovo Responsabile Tecnico della prima squadra, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022. L'accordo raggiunto ha validità triennale, fino al 30 giugno 2024.sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021 - 22. Con l'allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del ...Prepotente rialzo per la Roma a Piazza Affari: i titoli volano del 26% a 0,3335 euro. Lo scatto in Borsai è arrivato dopo a nomina di José Mourinho a ...Con un vero e proprio colpo di scena la Roma ha ufficializzato l’arrivo in panchina di José Mourinho. E’ stata una giornata piena di emozioni in casa giallorossi, dopo l’ufficialità dell’addio con Fon ...