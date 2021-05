Inzaghi carica il Benevento per la salvezza (Di martedì 4 maggio 2021) Benevento - Il Benevento non avrebbe mai pensato di arrivare alla sfida col Cagliari addirittura con un punto da recuperare. Appena diciotto giorni fa, la sera del 17 aprile scorso, le lunghezze di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 maggio 2021)- Ilnon avrebbe mai pensato di arrivare alla sfida col Cagliari addirittura con un punto da recuperare. Appena diciotto giorni fa, la sera del 17 aprile scorso, le lunghezze di ...

Inzaghi carica il Benevento per la salvezza Corriere dello Sport.it Lazio, Immobile punta la Champions: “Non si molla” - FOTO Ciro Immobile si è sbloccato e adesso è diventato un problema per tutte le difese avversarie. Quarto gol consecutivo per il bomber biancoceleste che sta trascinando la Lazio verso ...

ACCOGLIENZA CALOROSA DEGLI STREGONI DEL NORD PER IL BENEVENTO. INZAGHI CONFERMA CHE LA SQUADRA E' CARICA “Abbiamo avuto un colloquio con il tecnico giallorosso Pippo Inzaghi. Sostegno in cambio di maglietta sudata con la speranza che il Benevento affronti cinque partite con il coltello tra i denti e fino ...

