Formula Uno, GP Spagna con 1000 spettatori in tribuna: la situazione (Di martedì 4 maggio 2021) La decisone è arrivata nella serata di ieri: il GP Spagna avrà 1000 spettatori presenti in tribuna ad assistere alla quarta gare del Mondiale 2021 di Formula Uno. Il pubblico sarà composto da un migliaio di dipendenti della pista catalana.ù Dopo più di un anno di pandemia portata dalla malattia virale, esplosa in Cina e ramificatasi in tutto il mondo, del Coronavirus, anche la Formula Uno tenta, lentamente, di tornare a respirare aria di normalità. Saranno circa mille gli spettatori che potranno veder sfrecciare le monoposto dagli spalti dell’autodromo di Catalogna di Montmeló. GP Spagna con 1000 spettatori: protocollo e sorteggio Ma come è stato possibile ospitare gli spettatori per la quarta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) La decisone è arrivata nella serata di ieri: il GPavràpresenti inad assistere alla quarta gare del Mondiale 2021 diUno. Il pubblico sarà composto da un migliaio di dipendenti della pista catalana.ù Dopo più di un anno di pandemia portata dalla malattia virale, esplosa in Cina e ramificatasi in tutto il mondo, del Coronavirus, anche laUno tenta, lentamente, di tornare a respirare aria di normalità. Saranno circa mille gliche potranno veder sfrecciare le monoposto dagli spalti dell’autodromo di Catalogna di Montmeló. GPcon: protocollo e sorteggio Ma come è stato possibile ospitare gliper la quarta ...

