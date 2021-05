Foggia | le dimissioni del sindaco Comunicate da Franco Landella

(Di martedì 4 maggio 2021): getta la spugna il primo cittadinoDopo giorni di grande fermento il primo cittadino di, ha deciso di dare le proprie. L’epilogo di un travagliato inizio 2021. Cerchiamo di ricostruire gli eventi che hanno indotto ildel capoluogo dauno ad una scelta così drastica. La fine del 2020 è stata festeggiata dall’allora Presidente del consiglio comunale, Leonardo Iaccarino, con i botti di fine anno. Quest’ultimo incurante dell’ordinanza che vietava i fuochi di fine anno, ha imbracciato la sua pistola e ha sparato fuori dal balcone di casa sua, apostrofando il suo gesto con l’epiteto “e’ na barzllett”. In realtà tanto barzelletta non è stato il gesto che in un primo tempo era stato visto come ...

Lo ha dichiarato in una nota il sindaco leghista dimissionario di, Franco Landella , al termine di una riunione con la maggioranza. Il sindaco dilascia Forza Italia e passa alla Lega ...Foggia: getta la spugna il primo cittadino Franco Landella. Dopo giorni di grande fermento il primo cittadino di Foggia, Franco Landella, ha deciso di dare le proprie dimissioni."Foggia in questo momento ha bisogno di serenità, di essere tenuta al riparo da ogni tentativo di gettare fango su chi l'amministra con passione e dedizione. I cittadini foggiani meritano propositi, n ...