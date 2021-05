Fiano “Maggioranza eterogenea, naturali divergenze” (Di martedì 4 maggio 2021) “Se in Consiglio dei ministri si prendono delle decisioni ma subito dopo un partito che ha approvato quelle decisioni le critica si disorientano i cittadini”. Lo dice il deputato del Pd Emanuele Fiano, parlando dei rapporti con la Lega. sfe/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) “Se in Consiglio dei ministri si prendono delle decisioni ma subito dopo un partito che ha approvato quelle decisioni le critica si disorientano i cittadini”. Lo dice il deputato del Pd Emanuele, parlando dei rapporti con la Lega. sfe/trg su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Fiano Maggioranza L'incontro clandestino tra Renzi e Mancini? E perché dovrebbe stupirci? ... quello tra Renzi e Mancini, clandestino, avvenuto nel parcheggio dell'autogrill di Fiano Romano e ... consegnandone il controllo alla maggioranza di governo. Meno normale è che ci siano persone che non ...

Ecco quello che non torna nell'incontro Renzi - Mancini ... in un parcheggio dell'autogrill di Fiano Romano, nei pressi della Capitale, e dura - sempre ... infatti, ci sarebbe - secondo alcuni esponenenti della (ex) maggioranza giallorossa - un grande complotto ...

