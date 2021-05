FIALS e NURSING UP esigono subito i “soldi” dalla Regione Lombardia per “pagare” le indennità e gli straordinari covid ai lavoratori! (Di martedì 4 maggio 2021) In ASST G.O.M. Niguarda, grazie al lassismo della Regione Lombardia, dal mese di aprile sono stati “sospesi” i pagamenti di indennità e straordinari covid-19 per mancanza di fondi! Le OO.SS. FIALS e NURSING Up DENUNCIANO la gravissima situazione in cui versa l’ASST G.O.M. Niguarda che, nonostante l’attuale emergenza pandemica, nel primo trimestre dell’anno 2021 ha dovuto necessariamente DEPAUPERARE la disponibilità economica del fondo aziendale del Comparto Sanità, Infermieri in primis, arrivando al punto di formalizzare, nel corso del mese di aprile, l’INACCETTABILE SOSPENSIONE della RETRIBUZIONE delle INDENNITA’ di malattie infettive, di area critica intensiva/sub-intensiva e degli straordinari correlati al covid-19. É MOLTO ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) In ASST G.O.M. Niguarda, grazie al lassismo della, dal mese di aprile sono stati “sospesi” i pagamenti di-19 per mancanza di fondi! Le OO.SS.Up DENUNCIANO la gravissima situazione in cui versa l’ASST G.O.M. Niguarda che, nonostante l’attuale emergenza pandemica, nel primo trimestre dell’anno 2021 ha dovuto necessariamente DEPAUPERARE la disponibilità economica del fondo aziendale del Comparto Sanità, Infermieri in primis, arrivando al punto di formalizzare, nel corso del mese di aprile, l’INACCETTABILE SOSPENSIONE della RETRIBUZIONE delle INDENNITA’ di malattie infettive, di area critica intensiva/sub-intensiva e deglicorrelati al-19. É MOLTO ...

