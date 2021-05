Fable per Xbox Series X/S e PC girerà sul motore ForzaTech (Di martedì 4 maggio 2021) L'anno scorso, Playground Games ha finalmente svelato il prossimo Fable per Xbox Series X/S e PC. E sebbene le voci indichino che - insieme a Perfect Dark e Everwild - sia molto lontano dal lancio, alcuni dettagli sono stati trapelati negli ultimi mesi. L'ultimo arriva da un annuncio di lavoro sul sito Web di Microsoft Careers che afferma che il gioco di ruolo d'azione girerà su ForzaTech. Secondo l'annuncio, "ForzaTech è il motore che guida le serie di giochi Forza Motorsport e Forza Horizon. Oltre ad aggiungere nuove funzionalità come il ray tracing per supportare la prossima generazione di console, stiamo anche arricchendo il set di strumenti per supportare un gioco di ruolo d'azione open world: Fable". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) L'anno scorso, Playground Games ha finalmente svelato il prossimoperX/S e PC. E sebbene le voci indichino che - insieme a Perfect Dark e Everwild - sia molto lontano dal lancio, alcuni dettagli sono stati trapelati negli ultimi mesi. L'ultimo arriva da un annuncio di lavoro sul sito Web di Microsoft Careers che afferma che il gioco di ruolo d'azionesu. Secondo l'annuncio, "è ilche guida le serie di giochi Forza Motorsport e Forza Horizon. Oltre ad aggiungere nuove funzionalità come il ray tracing per supportare la prossima generazione di console, stiamo anche arricchendo il set di strumenti per supportare un gioco di ruolo d'azione open world:". Leggi altro...

