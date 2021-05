Elisa Isoardi parla del suo possibile futuro in Mediaset, Costanzo: si decida (Di martedì 4 maggio 2021) Elisa Isoardi, dopo aver osservato il periodo di quarantena essendo rientrata dall’Honduras a seguito del ritiro dall‘Isola dei Famosi, è riapparsa ieri sera in televisione durante la diretta del reality show condotto da Ilary Blasi in splendida forma: abbronzata, con un filo di trucco e abito color panna. Molti telespettatori hanno notato che non porta più la benda all’occhio e questo parrebbe significare che l’infortunio che l’ha costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi sembra ormai essere un brutto ricordo. Resta comunque un po’ di amaro in bocca per aver dovuto lasciare il reality prima del previsto, dal momento che ci teneva molto a mettersi in gioco in questo programma. Nell’ultimo periodo, però, si stanno facendo sempre più insistenti le voci su un suo possibile futuro in Mediaset e magari ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 maggio 2021), dopo aver osservato il periodo di quarantena essendo rientrata dall’Honduras a seguito del ritiro dall‘Isola dei Famosi, è riapparsa ieri sera in televisione durante la diretta del reality show condotto da Ilary Blasi in splendida forma: abbronzata, con un filo di trucco e abito color panna. Molti telespettatori hanno notato che non porta più la benda all’occhio e questo parrebbe significare che l’infortunio che l’ha costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi sembra ormai essere un brutto ricordo. Resta comunque un po’ di amaro in bocca per aver dovuto lasciare il reality prima del previsto, dal momento che ci teneva molto a mettersi in gioco in questo programma. Nell’ultimo periodo, però, si stanno facendo sempre più insistenti le voci su un suoine magari ...

