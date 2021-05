Draghi: dalla seconda metà di maggio operativo il pass verde nazionale (Di martedì 4 maggio 2021) "Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza: a partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza: a partiredi giugno il certificatosarà ...

