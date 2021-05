Dall’Inghilterra: il Tottenham su Gasperini, contatti positivi (Di martedì 4 maggio 2021) Nel giorno di Josè Mourinho alla Roma, un’altra notizia rischia di scuotere il calcio italiano. Secondo quanto riporta Duncan Castles all’interno del suo podcast The Transfer Window, il Tottenham avrebbe allacciato contatti con Gian Piero Gasperini per ripartire dopo l’esonero del portoghese. Saltato ten Hag (che ha rinnovato con l’Ajax), l’allenatore dell’Atalanta è il nome nuovo per la panchina degli Spurs. La prima risposta di Gasperini, secondo Castles, sarebbe stata positiva. Una storia dunque tutta in evoluzione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Nel giorno di Josè Mourinho alla Roma, un’altra notizia rischia di scuotere il calcio italiano. Secondo quanto riporta Duncan Castles all’interno del suo podcast The Transfer Window, ilavrebbe allacciatocon Gian Pieroper ripartire dopo l’esonero del portoghese. Saltato ten Hag (che ha rinnovato con l’Ajax), l’allenatore dell’Atalanta è il nome nuovo per la panchina degli Spurs. La prima risposta di, secondo Castles, sarebbe stata positiva. Una storia dunque tutta in evoluzione. SportFace.

ferrante_pie : RT @TuttoMercatoWeb: Dall'Inghilterra: contatto positivo tra il Tottenham e Gasperini per la prossima stagione - peterkama : Dall'Inghilterra: contatto positivo tra il Tottenham e Gasperini per la prossima stagione - sportface2016 : Dall'Inghilterra: #Tottenham su #Gasperini - TuttoMercatoWeb : Dall'Inghilterra: contatto positivo tra il Tottenham e Gasperini per la prossima stagione - Pedrito141414 : @_enz29 Mi riferiscono dallo spogliatoio Conte ha fatto sapere di un’offerta irrinunciabile dall’Inghilterra, mi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra Tottenham Dall'Inghilterra: contatto positivo tra il Tottenham e Gasperini per la prossima stagione TUTTO mercato WEB