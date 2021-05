(Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. (Adnkronos) – Idi coronavirus sonodel 98,1% arispetto aldellaondata, quel 4 gennaio in cui si registrarono 100.233 nuovi casi. Lo sottolinea un’analisi dell’Evening Standard sulla base dei dati ufficiali. Nei sette giorni precedenti al 28 aprile, nella capitale britannica vi sono stati 1.900, con una incidenza di 21,2 casi per 100mila abitanti, il 17,1% in meno della settimana precedente. Ieri il dato era di 192 nuovi. La diminuzione dei casi incide anche sui ricoveri: il 30 aprile vi erano 315 pazienti covid negli ospedali londinesi, contro i 7.917 deldel 18 gennaio. Dati così bassi non si vedevano dai 287 ricoverati del 4 ottobre. Quanto ai decessi, ...

reportrai3 : Siamo in onda! #Report @RaiTre @RaiPlay - zazoomblog : Covid: Londra contagi crollati del 98% da picco seconda ondata - #Covid: #Londra #contagi #crollati - simonerOO : RT @ilmessaggeroit: Covid Londra, effetto vaccino: contagi crollati del 98% rispetto alla seconda ondata di gennaio - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Covid Londra, effetto vaccino: contagi crollati del 98% rispetto alla seconda ondata di gennaio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid Londra, effetto vaccino: contagi crollati del 98% rispetto alla seconda ondata di gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Londra

SardiniaPost

...degli scozzesi era per il remain - e all'orizzonte resta il sogno dell'Indipendenza dache ... ma hanno anche maggiori probabilità di essere influenzati negativamente dal- 19 e quindi ...La diminuzione dei casi incide anche sui ricoveri: il 30 aprile vi erano 315 pazientinegli ospedali londinesi, contro i 7.917 del picco del 18 gennaio. Dati così bassi non si vedevano dai 287 ...In Gran Bretagna vedono la luce. I contagi da Covid sono crollati del 98,1% a Londra rispetto al picco della seconda ondata, quel 4 gennaio in cui si registrarono 100.233 nuovi casi. Lo ...L'ottimismo della prima seduta di maggio è frenato dalla cautela per la ripresa dei contagi in alcune aree del mondo. L'euro oscilla in area 1,20 dollari, sale il petrolio ...