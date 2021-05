Covid Fvg, oggi 133 contagi: dati e news 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 133 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano altri 3 morti. Da ieri sono stati processati 3.430 tamponi molecolari con 95 nuovi casi e una percentuale di positività del 2,77%. Sono inoltre 2.356 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 38 casi (1,61%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 33 mentre quelli in altri reparti sono 210. I decessi complessivamente ammontano a 3.720, con la seguente suddivisione territoriale: 793 a Trieste, 1.975 a Udine, 665 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 89.318, i clinicamente guariti 5.495, mentre le persone in isolamento sono a 6.811. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.587 persone con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 133 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 4. Si registrano altri 3 morti. Da ieri sono stati processati 3.430 tamponi molecolari con 95 nuovi casi e una percentuale di positività del 2,77%. Sono inoltre 2.356 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 38 casi (1,61%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 33 mentre quelli in altri reparti sono 210. I decessi complessivamente ammontano a 3.720, con la seguente suddivisione territoriale: 793 a Trieste, 1.975 a Udine, 665 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 89.318, i clinicamente guariti 5.495, mentre le persone in isolamento sono a 6.811. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.587 persone con la ...

