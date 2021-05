Covid Fvg, oggi 133 contagi: dati e news 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 133 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano altri 3 morti. Da ieri sono stati processati 3.430 tamponi molecolari ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 133 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 4. Si registrano altri 3 morti. Da ieri sono stati processati 3.430 tamponi molecolari ...

effe_news : Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg - Rik3080 : RT @Ansa_Fvg: Covid: in Fvg 133 casi su 5.786 test, 3 decessi. In terapia intensiva 33 degenti, in altri reparti 210 #ANSA - GiaPettinelli : Covid: in Fvg 133 casi su 5.786 test, 3 decessi - Friuli V. G. - - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 133 casi su 5.786 test, 3 decessi. In terapia intensiva 33 degenti, in altri reparti 210 #ANSA - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 133 contagi: dati e news 4 maggio: Il bollettino della regione con i nuovi casi di coronavirus… -