Conte invoca la riforma della Rai Mentana | che faccia di bronzo… A Viale Mazzini comanda il M5S

(Di martedì 4 maggio 2021) Enrico, tramite Facebook, critica con durezza quei politici che si schierano con Fedez per la censura di una Rai che quegli stesis politici controllano. “La straordinariadi bronzo – scrive– dei leader politici che si schierano con Fedez contro la censura di dirigenti Rai che loro stessi hanno scelto e nominato, continuando da allora a oggi a sommergerli, in prima persona o attraverso i portavoce, di segnalazioni e raczioni”.attacca i politici che dominano in Rai: facce di bronzo Il riferimento è chiarissimo: ce l’ha con Enrico Letta e soprattutto con Giuseppe, che sempre su Fb aveva scritto: “Io sto con Fedez. Nessuna censura”. Manon si è fermato a quel primo sostegno al rapper. Ha anche ...

equuscavallo : Uh, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio oggi stanno con Fedez contro ogni censura. Conte invoca addirittura le dimissio… - alex_jacobone : @BencivengaPierf @MISE_GOV Servirebbero due etti della potenza di fuoco di Conte o un kg di rischio ragionato di Dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte invoca

Il Tempo

... il leader del Pd, Enrico Letta,"un cambio di passo, una fortissima discontinuità" nelle ... Ma ieri si è registrata anche la richiesta dell'ex premier Giuseppe, leader in pectore del M5S, ...Come detto, Amara farebbe anche il nome di Giuseppeche, nel 2012, come avvocato, avrebbe ... Nel frattempo, c'è chilo scioglimento del Csm da parte del presidente della Repubblica. ...Il più arci-italiano degli allenatori alla guida dei nerazzurri riesce a vincere un trofeo, spodestare la Juventus e cambiare il senso della vita di una squadra per definizione inaffidabile ...Avete invocato negli interventi un campo ampio per affrontare un progetto condiviso, che possa essere fitto di idee per la modernizzazione del Paese, in vista soprattutto delle prossime elezioni polit ...