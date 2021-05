Chisoli (presidente Spezia): «Italiano? non è un tecnico speculativo, farà le sue scelte» (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli è intervenuto su radio kiss kiss e ha parlato del proprio tecnico Vincenzo Italiano Il Patron dello Spezia Stefano Chisoli ha voluto spendere qualche parola sul tecnico Vincenzo Italiano durante il suo intervento a radio kiss kiss. Ecco le sue parole. Italiano – «Lui imposta le partite come all’inizio, non è un tecnico speculativo. Stanno tornando diversi giocatori che erano infortunati, ad esempio Saponara, e quindi il mister farà le sue scelte. Chi verrà chiamato a giocare dovrà dare il massimo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) IldelloStefanoè intervenuto su radio kiss kiss e ha parlato del proprioVincenzoIl Patron delloStefanoha voluto spendere qualche parola sulVincenzodurante il suo intervento a radio kiss kiss. Ecco le sue parole.– «Lui imposta le partite come all’inizio, non è un. Stanno tornando diversi giocatori che erano infortunati, ad esempio Saponara, e quindi il misterle sue. Chi verrà chiamato a giocare dovrà dare il massimo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Spezia, il Pres. Chisoli: “Abbiamo bisogno di punti, non firmerei… - NCN_it : #CHISOLI (PRESIDENTE #SPEZIA): «ABBIAMO BISOGNO DI PUNTI CONTRO IL #NAPOLI. NON FIRMEREI PER IL PARI...» - sportli26181512 : Chisoli: 'Spezia-Napoli? Non firmo per il pari': Il presidente bianconero: 'Loro vogliono la Champions, ma noi cerc… - 100x100Napoli : Le parole del presidente dello #Spezia, Stefano #Chisoli. -