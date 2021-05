Capello: «Roma è una piazza difficile ma Mourinho si esalta in quei contesti» (Di martedì 4 maggio 2021) Fabio Capello ha commentato ai microfoni di La Presse il ritorno di José Mourinho in Italia: le sue dichiarazioni Fabio Capello, ex tecnico della Roma, ha commentato l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa. Le sue parole a La Presse. «Un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l’Italia, così è tutto molto più facile. Roma è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta. Spero per i tifosi Romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter. Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Fabioha commentato ai microfoni di La Presse il ritorno di Joséin Italia: le sue dichiarazioni Fabio, ex tecnico della, ha commentato l’arrivo di Josèsulla panchina giallorossa. Le sue parole a La Presse. «Un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l’Italia, così è tutto molto più facile.è unama lui nelle piazze difficili si. Spero per i tifosinisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter. Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

