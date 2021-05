Borse 4 maggio, mercati in forte ribasso. La Roma vola con Mourinho (Di martedì 4 maggio 2021) Borse 4 maggio, mercati in forte ribasso. Milano perde quasi il 2%. A Piazza Affari in evidenza Roma e Mediaset. MILANO – Borse 4 maggio. E’ stata una giornata per i mercati europei molto complicata. Dopo un inizio di settimana e di mese in forte rialzo, gli indici del Vecchio Continente sono ritornati in forte calo anche per la pandemia. La variante indiana, infatti, continua ad essere ancora un pericolo e potrebbe portare nei prossimi giorni ad un rialzo dei contagi in tutto il mondo. La situazione, al momento, continua ad essere ancora sotto controllo. La chiusura dei confini potrebbe consentire di limitare i danni e portare a ripartire l’economia e, di conseguenza, anche i ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021)in. Milano perde quasi il 2%. A Piazza Affari in evidenzae Mediaset. MILANO –. E’ stata una giornata per ieuropei molto complicata. Dopo un inizio di settimana e di mese inrialzo, gli indici del Vecchio Continente sono ritornati incalo anche per la pandemia. La variante indiana, infatti, continua ad essere ancora un pericolo e potrebbe portare nei prossimi giorni ad un rialzo dei contagi in tutto il mondo. La situazione, al momento, continua ad essere ancora sotto controllo. La chiusura dei confini potrebbe consentire di limitare i danni e portare a ripartire l’economia e, di conseguenza, anche i ...

AIRC_it : Venerdì 7 maggio, alle 10.30, la Direzione scientifica AIRC presenterà i bandi per borse di studio 2021 in un webin… - news_mondo_h24 : Borse 4 maggio, mercati in forte ribasso. La Roma vola con Mourinho - Salu70Sl : RT @AIRC_it: Venerdì 7 maggio, alle 10.30, la Direzione scientifica AIRC presenterà i bandi per borse di studio 2021 in un webinar dedicato… - SmorfiaDigitale : Le Borse di oggi, 4 maggio. Listini Ue in forte ribasso, cade il tech a Wall Str... - ClaudioTripodo : RT @AIRC_it: Venerdì 7 maggio, alle 10.30, la Direzione scientifica AIRC presenterà i bandi per borse di studio 2021 in un webinar dedicato… -