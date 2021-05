Barbara D’Urso | ecco quando chiudono Pomeriggio 5 e Domenica Live | aria di crisi?

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021)vedrà il suo5 chiudere in anticipo, come lo scorso anno. Il 28 maggio, quindi, la conduttrice saluterà il suo studio e il suo pubblico, ma continuerà ad essere protagonista di, sempre su Canale 5. Ma cosa sta succedendo? Leggi anche: Luca Onestini lancia una frecciatina acosa ha dettochiude in anticipo A quanto pare il vuoto lasciato da5 non verrà colmato da altri programmi, ma da film e commedie romantiche.quindi avrebbe potuto chiudere più tardi i battenti della sua trasmissione, ma perché questa fretta? Quest’anno, comunque, per la conduttrice non è stato ...