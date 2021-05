Assembramenti scudetto Inter, Sileri: «Possibili ripercussioni su Lombardia, non solo su Milano» (Di martedì 4 maggio 2021) In tempi normali sarebbero state le immagini dei festeggiamenti dei tifosi dell'Inter. All'epoca del Covid sono state, invece, le immagini degli Assembramenti dei supporter nerazzurri per festeggiare il tricolore meritatamente conquistato dagli uomini di Antonio Conte . La sfumatura nella descrizione dei fatti rappresentata dalle parole chiarisce come quel fatto, in un contesto storico come quello attuale, solleva discussioni ed anche preoccupazioni. E, ad occuparsene, è anche la politica. scudetto Inter, la Lombardia era zona gialla Con il nuovo decreto, quello andato in vigore da 26 aprile, si è scelto di allentare le restrizioni sulla base del fatto che, soprattutto all'aperto, il contagio è difficile. Alle condizioni che, ovviamente, si mantenga la distanza, si evitino gli ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 maggio 2021) In tempi normali sarebbero state le immagini dei festeggiamenti dei tifosi dell'. All'epoca del Covid sono state, invece, le immagini deglidei supporter nerazzurri per festeggiare il tricolore meritatamente conquistato dagli uomini di Antonio Conte . La sfumatura nella descrizione dei fatti rappresentata dalle parole chiarisce come quel fatto, in un contesto storico come quello attuale, solleva discussioni ed anche preoccupazioni. E, ad occuparsene, è anche la politica., laera zona gialla Con il nuovo decreto, quello andato in vigore da 26 aprile, si è scelto di allentare le restrizioni sulla base del fatto che, soprattutto all'aperto, il contagio è difficile. Alle condizioni che, ovviamente, si mantenga la distanza, si evitino gli ...

MediasetTgcom24 : Assembramenti al Duomo per lo scudetto dell'Inter, sindaco Sala nella bufera #beppesala - stanzaselvaggia : Il sindaco di Milano Beppe Sala, sugli assembramenti per lo scudetto in piazza Duomo, tace per quasi un giorno. Po… - wireditalia : Come possiamo chiedere agli italiani dei sacrifici se ogni volta il calcio, e solo il calcio, passa sopra ogni rego… - Frik70 : RT @Iperbole_: Lei è la consigliera regionale leghista Silvia Sardone, che ha attaccato - con Salvini - il Comune di Milano per gli assembr… - ChinellatoCarla : RT @Iperbole_: Lei è la consigliera regionale leghista Silvia Sardone, che ha attaccato - con Salvini - il Comune di Milano per gli assembr… -