"Aiuto, non mi sento bene". Paura sull'aereo, Lavinia ha forti dolori alla pancia e chiama l'hostess. Poi l'incredibile e inaspettato epilogo (Di martedì 4 maggio 2021) Incredibile quanto accaduto ad una famiglia in vacanza. Una signora ha deciso di concedersi un bel po' di relax, mettendosi in volo a bordo di un aereo. Peccato però che non sapeva di un dettaglio non da poco: era incinta e a metà del volo ha iniziato il travaglio. Ha affermato di non essere stata proprio a conoscenza di questa gravidanza. Subito dopo il travaglio, l'hanno supportata un medico e tre infermiere che fortunatamente si trovavano sul velivolo e l'hanno potuta aiutare. La mamma ha rilasciato successivamente una dichiarazione agli organi di informazione e ha ringraziato i sanitari: "Se non ci fossero stati, non credo che il bambino sarebbe nato e e sarebbe dunque qui con me. Non sapevo di essere incinta, questo bambino è spuntato dal nulla". Il medico ha commentato: "Non so come una paziente possa essere così fortunata da viaggiare nello stesso volo con tre infermiere della ..."

