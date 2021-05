Uomini e Donne, svolta nei rapporti tra Gemma e Aldo: ecco cosa succede (Di lunedì 3 maggio 2021) Parte forte, fortissimo, la settimana di trasmissioni di Uomini e Donne, protagonista assoluta la Dama di Torino del trono over Gemma Galgani incerta tra l’interesse per Antonio e il corteggiamento discreto di Aldo Farelli. I dettagli Parte forte la settimana di trasmissioni di Uomini e Donne il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista assoluta della puntata del 3 maggio la Dama di Torino del trono over Gemma Galgani incerta tra l’interesse per Antonio e il corteggiamento discreto di Aldo Farelli. ecco cosa è successo. L’inizio è davvero scoppiettante con Maria De Filippi che mostra il video del post dell’ultima puntata nel quale Gemma si rammarica ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) Parte forte, fortissimo, la settimana di trasmissioni di, protagonista assoluta la Dama di Torino del trono overGalgani incerta tra l’interesse per Antonio e il corteggiamento discreto diFarelli. I dettagli Parte forte la settimana di trasmissioni diil popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista assoluta della puntata del 3 maggio la Dama di Torino del trono overGalgani incerta tra l’interesse per Antonio e il corteggiamento discreto diFarelli.è successo. L’inizio è davvero scoppiettante con Maria De Filippi che mostra il video del post dell’ultima puntata nel qualesi rammarica ...

