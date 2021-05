TV7Benevento : Ue: Tinagli, 'Next Generation permanente e bilancio comune per Europa solidale'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tinagli Next

SardiniaPost

...il documento con cui l'esecutivo spiega come intende spendere i finanziamenti europei nell'ambito delGeneration EU, è "poderoso" secondo l'europarlamentare del Partito Democratico Irene... segretario del Partito democratico, sul tema "generation Eu, un patto permanente, sostenibile ... diritti, valori" con Iraxe Garcia Perez, capogruppo S&D, Giuliano Pisapia e Irene. Le ...L'Europa "ha messo in campo misure importanti di solidarietà" per contrastare gli effetti della pandemia. Lo ha affermato Irene ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Per costruire un'Europa più solidale anche dopo la pandemia noi dobbiamo avere innanzitutto strumenti di tipo permanente, strutturali come il Nex Generation Ue. Questo chia ...