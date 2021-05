Torre Annunziata, spari tra la folla: 17enne a terra (Di lunedì 3 maggio 2021) Si torna a sparare in provincia di Napoli. A Torre Annunziata un ragazzo di 17 anni è stato ferito a colpi di pistola. Il proiettile ha raggiunto la gamba destra del giovane. Il ferimento è avvenuto intorno alle 21.30 nella zona della “curva”, in via Gino Alfieri. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Si torna a sparare in provincia di Napoli. Aun ragazzo di 17 anni è stato ferito a colpi di pistola. Il proiettile ha raggiunto la gamba destra del giovane. Il ferimento è avvenuto intorno alle 21.30 nella zona della “curva”, in via Gino Alfieri. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

