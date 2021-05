Stazione spaziale cinese pronta nel 2022 | Punto Informatico (Di lunedì 3 maggio 2021) La Cina ha avviato la costruzione della Stazione spaziale Tiangong con il lancio del modulo principale, al quale seguiranno altri 10 lanci fino al 2022. Stazione spaziale cinese pronta nel 2022 Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Stazione spaziale cinese pronta nel 2022 Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) La Cina ha avviato la costruzione dellaTiangong con il lancio del modulo principale, al quale seguiranno altri 10 lanci fino alnel. Read MoreL'articolonelproviene da HelpMeTech.

