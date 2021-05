Stadio razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra: “Forse in Italia” (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo Stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è in caduta incontrollata. Si tratta del razzo che lo scorso 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong, e la notizia della caduta sta circolando in queste ultime sui principali siti web internazionali, ed è stata conferma anche dall’agenzia Ansa. Stadio razzo cinese in caduta incontrollata (Foto Astrospace.it)Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, ha infatti spiegato a riguardo: “E’ la seconda volta che accade con questa versione del razzo. La prima era stata nel 2020, quando i frammenti erano ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) LodelLunga Marcia 5B è in. Si tratta delche lo scorso 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong, e la notizia dellasta circolando in queste ultime sui principali siti web internazionali, ed è stata conferma anche dall’agenzia Ansa.in(Foto Astrospace.it)Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, ha infatti spiegato a riguardo: “E’ la seconda volta che accade con questa versione del. La prima era stata nel 2020, quando i frammenti erano ...

