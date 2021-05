Seduta all’insegna del toro in Piazza Affari | maglia rosa d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l’S&P-500. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. L’Oro, in aumento (+1,27%), raggiunge 1.768,8 dollari l’oncia.positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,37%. Lo Spread migliora, toccando i +104 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,83%. Nello scenario borsistico europeo performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,61%.continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 24.420 ...