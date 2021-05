Returnal per PS5: segnalati crash e altri bug. Housemarque sta indagando ed è al lavoro sui 'problemi noti' (Di lunedì 3 maggio 2021) Alcuni giocatori di Returnal hanno segnalato arresti anomali durante il gioco. Questo è qualcosa che Housemarque ha riconosciuto, sebbene suggerisca che il problema sia di PlayStation 5 e non necessariamente del gioco. Scrivendo su Discord, un portavoce ha detto: "questo è un problema con la piattaforma. Abbiamo inviato il nostro report a Sony. Nello specifico, ha qualcosa a che fare con il sistema di pre-avvio.". In notizie più positive, lo sviluppatore finlandese è già a conoscenza e sta indagando su una serie di altri problemi minori, inclusi glitch audio, errori di mappatura dei controlli e altro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Alcuni giocatori dihanno segnalato arresti anomali durante il gioco. Questo è qualcosa cheha riconosciuto, sebbene suggerisca che il problema sia di PlayStation 5 e non necessariamente del gioco. Scrivendo su Discord, un portavoce ha detto: "questo è un problema con la piattaforma. Abbiamo inviato il nostro report a Sony. Nello specifico, ha qualcosa a che fare con il sistema di pre-avvio.". Inzie più positive, lo sviluppatore finlandese è già a conoscenza e stasu una serie diminori, inclusi glitch audio, errori di mappatura dei controlli e altro. Leggi altro...

RpgBox77 : Attenzione??. Returnal ha problemi invalidanti per progredire. Se la console crasha durante una run, si perdono i p… - infoitscienza : Returnal su PS5: i problemi di crash sono causati dalla console, dice Housemarque – Notizia – PS5Videogiochi per PC… - infoitscienza : Returnal è il gioco del mese di aprile 2021 – Rubrica – PS5Videogiochi per PC e console | - Stoupwhiff : Nonostante il concetto di sopravvivenza in Returnal (qui trovate la nostra recensione nel caso ve la foste persa) s… - RpgBox77 : I Ponies. Parlano male del gamepass ma non spendono 80 euro per Returnal, meglio risparmiare per il prossimo cinepa… -