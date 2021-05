Returnal e New Pokémon Snap dominano la classifica di vendite in UK (Di lunedì 3 maggio 2021) New Pokémon Snap ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito nella sua settimana di debutto. Il gioco per Switch ha venduto oltre quattro volte il numero di copie al lancio rispetto all'originale. Il primo gioco è arrivato nel bel mezzo della Pokémon mania, tuttavia era un titolo N64, una console che faticava a vendere nel Regno Unito (1,5 milioni di N64 sono stati venduti rispetto a 5,4 milioni di PlayStation). Nel tempo Pokémon Snap è diventato un discreto successo per la console. La settimana di apertura di New Pokémon Snap è 2,5 volte più grande dell'ultimo spin-off Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, lanciato su Nintendo Switch nel marzo 2020. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Newha raggiunto il primo posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito nella sua settimana di debutto. Il gioco per Switch ha venduto oltre quattro volte il numero di copie al lancio rispetto all'originale. Il primo gioco è arrivato nel bel mezzo dellamania, tuttavia era un titolo N64, una console che faticava a vendere nel Regno Unito (1,5 milioni di N64 sono stati venduti rispetto a 5,4 milioni di PlayStation). Nel tempoè diventato un discreto successo per la console. La settimana di apertura di Newè 2,5 volte più grande dell'ultimo spin-offMystery Dungeon: Rescue Team DX, lanciato su Nintendo Switch nel marzo 2020. Leggi altro...

