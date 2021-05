Recovery, Cingolani: “Tempi certi o falliremo transizione verde” (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Stiamo costruendo una legge di accelerazione, più che semplificazione, del Pnrr. Senza quella, non c’è niente”. È quanto ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani per il quale “ora la cosa più urgente è cambiare le procedure autorizzative”. “La Commissione Ue – ha spiegato Cingolani – ci dà Tempi certi, con il rischio di perdere i soldi se non li spendiamo. Ed è a partire da lì che possiamo pensare a un nuovo sistema stabile, competitivo, che duri anche dopo i cinque anni del Pnrr. Se poi non dovessimo riuscire allora possiamo passare a piani di emergenza sul modello Genova“. Per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni è, tuttavia, necessaria una trasformazione anche sociale. “Ovviamente – sottolinea il ministro – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Stiamo costruendo una legge di accelerazione, più che semplificazione, del Pnrr. Senza quella, non c’è niente”. È quanto ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per laecologica, Robertoper il quale “ora la cosa più urgente è cambiare le procedure autorizzative”. “La Commissione Ue – ha spiegato– ci dà, con il rischio di perdere i soldi se non li spendiamo. Ed è a partire da lì che possiamo pensare a un nuovo sistema stabile, competitivo, che duri anche dopo i cinque anni del Pnrr. Se poi non dovessimo riuscire allora possiamo passare a piani di emergenza sul modello Genova“. Per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni è, tuttavia, necessaria una trasformazione anche sociale. “Ovviamente – sottolinea il ministro – ...

L’economia circolare nel PNRR non c’è? L’economia circolare l’abbiamo considerata uno dei cardini dello sviluppo sostenibile. Un pilastro, un muro maestro senza il quale la casa sostenibile dell’Italia – e non solo – non si sarebbe nemmeno ...

