Pressing dei sindacati su Draghi per la conferma del blocco dei licenziamenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa settimana è attesa una convocazione dal premier. I nodi sono la proroga del blocco dei licenziamenti, la riforma degli ammortizzatori sociali e il confronto sul recovery plan. Il piano nei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa settimana è attesa una convocazione dal premier. I nodi sono la proroga deldei, la riforma degli ammortizzatori sociali e il confronto sul recovery plan. Il piano nei ...

AntonelloAng : @twFlavio51 @massimozampini Ma ti rendi conto che coontro uan squadra che ha la 30 punti in meno , ingeggi che somm… - IamDanielegio : Mamma mia che forte Rodrigo #depaul. Essenziale per l'Udinese, l'argentino è coinvolto in ogni azione dei bianconer… - ilbonaiuti : Oggi 90 minuti di pressing col pensiero. I centrocampisti arroccati sulla linea dei difensori tanto da avere qualch… - TheaDashSports : RT @SerieA: Pressing alto per riconquistare palla per sfruttare dialoghi e movimenti dei giocatori offensivi. ?? Il ritmo di gioco dello @ac… - UgoBaroni : RT @SerieA: Pressing alto per riconquistare palla per sfruttare dialoghi e movimenti dei giocatori offensivi. ?? Il ritmo di gioco dello @ac… -